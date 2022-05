SETTORE GIOVANILE – Eliminate Under 15 e 16. Ufficiali le date delle partite del Napoli Primavera

Questo pomeriggio si sono giocate le gare di ritorno delle categorie Under 15 e 16 del Napoli. Gli azzurrini di mister Sorano, sono stati sconfitti per 1-2 contro il Frosinone. In gol per gli ospiti Fiorito sugli sviluppi di corner e di Baptista, mentre per i partenopei non basta il momentaneo pari di Picca. L’Under 16 di Malafronte, dopo aver perso per 0-4 contro la Fiorentina, non va oltre lo 0-0 contro i viola di Capparella. Infine si conoscono le date dello spareggio del Napoli Primavera contro il Genoa.

Genoa-Napoli gara d’andata il 20/05/2022 alle ore 14:30 (Campo Begato 9 di Genova)

Napoli-Genoa gara di ritorno il 26/05/2022 alle ore 14:30 (Stadio Arena di Cercola)

La Redazione