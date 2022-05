Rambaudi, ex giocatore: “Dalla Lazio il giocatore giusto per Spalletti”

Su Canale 8, è intervenuto Roberto Rambaudi, ex giocatore ed allenatore, ecco le sue parole: “Luis Alberto sarebbe il giocatore giusto per il Napoli e Spalletti: è bravissimo a giocare dietro la punta e potrebbe mandare dentro Osimhen e Lozano, come tutti i giocatori importanti sa ricercarsi lo spazio. Sarebbe un grande acquisto per il Napoli. Osimhen? Se deve andare via per fare cassa, si deve operare allo stesso modo fatto con Cavani: via lui e dentro Higuain. In questo caso, via il nigeriano e dentro Lautaro Martinez”.