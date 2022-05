Osimhen con un cimelio di Maradona, il web impazzisce

I due anni a Napoli di Victor Osimhen, è stata un’altalena di emozioni. In parte negative, tra problemi alla spalla, passando dal Covid per due volte di fila, infine l’operazione al volto con ben 13 viti vicino all’occhio. Dall’altro lato però anche i gol in tutto 28 con la maglia azzurra, dove quest’anno ha spesso segnato di testa, in passato non era il suo pezzo forte. Ieri, attraverso i social, si è mostrato con la maglia dell’Argentina, un cimelio che ricorda l’idolo di tutti, Diego Armando Maradona. Ovviamente, come riporta il CdS, ovazione dei tifosi sul web, vista l’importanza che ha avuto il “Pibe de Oro”. Il nigeriano però deve ancora giocare una partita, domenica al “Picco” contro lo Spezia, dove vuole arrivare a quota 15 gol in campionato, perciò ci terrebbe a far bella figura. In estate è probabile che la concorrenza dalla Premier League non mancherà, ma serviranno 110 milioni. Nel frattempo con la maglia di Maradona dell’Argentina, ha già avuto il giusto consenso social.

La Redazione