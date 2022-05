Napoli-Ospina, c’è l’apertura al rinnovo, ma occhio alla concorrenza

In casa Napoli c’è un ruolo che deve ancora essere coperto e non è stato risolto definitivamente. Si tratta del portiere dove Ospina e Meret attendono novità in merito. Sull’estremo difensore colombiano, a proposito, non è un mistero che è stato uno dei nomi che Spalletti ha chiesto la conferma per la prossima stagione. Nei prossimi giorni è previsto l’arrivo degli agenti in città del portiere sudamericano: Lucas Jaramillo e Matthieu Grossin per parlare con AdL e il d.s. Giuntoli. Le parti in causa sanno che ci sarà la riduzione del tetto ingaggi, ma comunque è già un inizio che si parlerà. Nel frattempo, come riporta il CdS, il Real Madrid di Carlo Ancelotti bussa alla sua porta per proporgli il ruolo di vice-Courtois. In Italia, al momento solo sondaggi di Atalanta e Lazio. La cosa certa è che nelle prossime settimane il futuro del colombiano sarà svelato.

La Redazione