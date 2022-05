MERCATO – Per Olivera importanti novità da sponda Getafe

Il Napoli, dopo l’acquisto di Kvaratskeila, ancora in gol nei giorni scorsi con la Dinamo Batumi, prosegue nella trattativa per il terzino sinistro, per sostituire Ghoulam. In cima alla lista c’è sempre Mathias Olivera, accordo totale con il giocatore uruguaiano, manca quello con il Getafe. Secondo le pagine del Corriere del Mezzogiorno, la prossima settimana, dovrebbe essere quella decisiva per avere il sì definitivo. Tra l’altro la clausola scenderebbe da 20 a 15 milioni, un aspetto importante e che verrebbe incontro al club azzurro per la riuscita della trattativa. Ancora un po’ di tempo e se ne saprà di più.

La Redazione