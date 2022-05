Si è tenuto oggi il consiglio federale per le ragioni della Lega di Serie A, nel corso del quale sono state approvate anche le date del mercato. Che avrà come sempre due sessioni, dal primo luglio al primo settembre 2022 e dal 2 al 31 gennaio 2023. Approvato anche con le leghe professionistiche un “percorso di selezione formazione”, uno stage per due gruppi di calciatori di interesse nazionale (non solo di Serie A) fra il 24 e 26 maggio, come riportato da La Gazzetta dello Sport.