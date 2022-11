‘La Partita’ a sostegno per l’Ucraina: Napoli vs Resto d’Italia. Calciatori ed ex, cantanti, attori e tanti Vip

Grande fermento per la seconda edizione de ‘La Partita’ che si terrà il 24 maggio allo “Stadio Diego Armando Maradona“ di Napoli a sostegno delle donne e dei bambini Ucraini. Diretta tv Nazionale. Tale evento è stato patrocinato dalla Lega Nazionale Dilettanti e dalla FIGC.

La storica manifestazione di solidarietà tornerà per la seconda volta a Napoli con un grande evento di calcio spettacolo per beneficenza che vedrà sfidarsi i miti di NAPOLI – RESTO D’ITALIA a sostegno dei bambini ucraini. Calciatori di serie A in attività ed ex, insieme a cantanti, attori, personaggi dello spettacolo e della tv si sfideranno in una partita all’insegna del fair play e della solidarietà. Il pubblico sarà intrattenuto fin dal pomeriggio con sfilate, musica e folklore.

Data l’importanza sociale e il valore educativo della manifestazione, sono invitate a partecipare tutte le scuole calcio, attraverso la presenza allo Stadio Diego Armando Maradona con la

vendita di biglietti a sostegno della raccolta fondi. I ragazzi, avranno modo di sfilare con la tuta della propria Scuola calcio e ricevere una targa in ricordo dell’Evento.

Alla Scuola Calcio partecipante sarà riconosciuto il 50% delle vendite effettuate al netto della prevendita, Il restante 50% sarà devoluto in beneficenza alle donne e ai bambini ucraini tramite i canali diplomatici. Prezzi biglietti Distinti: € 5,00 (3,50 + 1,50 dp) Tribuna: € 8,00 ( 6,00 + 2 dp) .

Per eventuali informazioni e per l’adesione alla Manifestazione è possibile contattare:

Sede Roma: Via Cornelia, 498 / cell. 331.4491463 / cell. 331.4338191/ mail [email protected]

Sede Napoli: Via Docleziano 107B / cell. 331.4491463 / mail [email protected]

Fonte: LND Campania