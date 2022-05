In attesa di Osimhen, il d.s. Giuntoli ha un poker di nomi nella lista

Il mercato del Napoli, inevitabilmente, sarà condizionato dalle possibili uscite, sempre che arrivino le offerte adeguate. Ad esempio Osimhen, come riporta il Corriere dello Sport, piace ai club della Premier League (United, Arsenal e Newcastle), ma il prezzo è 110 milioni. In caso di cessione del nigeriano, ci sono ben 4 nomi nella lista del d.s. Giuntoli. Due si conoscono già: Scamacca del Sassuolo, Broja punta albanese del Chelsea, poi due new entry. Patrik Shick del Bayer Leverkusen, ma giocò in Italia con Sampdoria e Roma e David. Quest’ultimo è del Lille e prese il posto di Osimhen. Insomma diverse varietà di calciatori, senza dimenticare che ci sarà da conoscere il futuro di Petagna, ma eventualmente si vedrà più avanti.

La Redazione