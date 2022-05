Il futuro di Meret a Napoli, dipenderà da una sola condizione

A Napoli sarà un’estate dove le porte girevoli saranno tra i temi principali. Su Ospina si è già detto che in città nei prossimi giorni ci saranno i loro agenti per discutere del rinnovo, con il Real Madrid che osserva. Chi sarà tra i diretti interessati c’è anche Alex Meret. Sono amici e c’è stima reciproca, ma inevitabilmente uno dei due dovrà lasciare la difesa azzurra. Come conferma il Corriere dello Sport, il suo agente Pastorello ha più volte detto che se non ci saranno le condizioni per essere titolare, ci si guarderà altrove. Meret o Ospina, il Napoli dovrà scegliere il guardiano della porta.

La Redazione