Fifa, Christillin: “Non vi è alcuna possibilità di ripescaggio per l’Italia”

In questi giorni se ne è parlato molto. Visto il “caso Ecuador”, nazionale che ha giocato con un calciatore che non avrebbe potuto farlo ed è, per questo, a rischio eliminazione da Qatar 2022, si sussurrava l’ipotesi del ripescaggio italiano in quanto squadra più “alta” come posizione nel Ranking. Sembrava una possibilità concreta, invece la consigliera Fifa, Evelina Christillin, gela tutti e tutte le speranze azzurre: «Non è vero. Non c’è alcuna possibilità che l’Italia giochi il prossimo Mondiale: al massimo a rientrare sarebbe un’altra sudamericana».