Dimaro-Folgarida – Dal 9 al 19 luglio SSC Napoli torna ad allenarsi in Val di Sole

CASTEL VOLTURNO, 18 MAGGIO 2022 – “Quello della prossima estate sarà il ritiro del ritorno alla normalità”. Lo hanno ribadito con differenti sfumature il presidente SSC Napoli Aurelio De Laurentiis e il Ceo di Trentino Marketing Maurizio Rossini alla presentazione ufficiale dell’evento 2022 in calendario a Dimaro Folgarida dal 9 al 19 luglio prossimi. La squadra raggiungerà la Val di Sole la sera di venerdì 8 luglio per l’undicesima volta e la mattina di sabato 9 luglio inizieranno sul campo di Carciato gli allenamenti della nuova stagione calcistica. Il rientro a Napoli avverrà il pomeriggio di martedì 19 luglio dopo l’ultimo allenamento mattutino, hanno ricordato nell’incontro ospitato nella sala stampa SSC Napoli Konami Training Center a Castel Volturno cui hanno partecipato un centinaio di rappresentanti dei media, giornalisti, fotografie operatori Tv delle maggiori testate nazionali e partenopee. Con protagonisti anche Luciano Spalletti, il vicepresidente Edo De Laurentiis, Marco Katzemberger (vicepresidente APT Val di Sole) e Nadia Ramponi (assessore allo Sport del Comune di Dimaro Folgarida).

“Il prossimo sarà un momento d’incontro molto importante che guarda alla normalità senza distanziamento e al ritorno delle attività in piazza per i tifosi” ha aggiunto il presidente De Laurentiis.

La cosa più bella è che torniamo alla normalità, vogliamo riprendere il contatto con la natura senza le tensioni legate alla pandemia – ha poi detto Rossini -. Nell’inverno scorso abbiamo ripreso ad ospitare il turismo a pieno regime. La stagione estiva parte con qualche settimana d’anticipo, la Val di Sole si sta organizzando in questa direzione. Si stanno organizzando varie attività, vorremmo mettere a disposizione di mister Spalletti la migliore organizzazione e allo stesso tempo ci prepareremo affinché ci sia il clima di massima serenità. Con la Val di Sole e SSC Napoli stiamo lavorando per costruire attorno al ritiro tutte una serie di iniziative per i tifosi e in particolare per i bambini, vogliamo sempre tenere al centro le esigenze sportive della squadra. Nei prossimi giorni verrà definito il calendario delle iniziative collaterali con due amichevoli. Attualmente le prenotazioni sono di fatto in linea con il 2019”

Così per il dodicesimo anno (record tra le squadre di Serie A italiane ma probabilmente anche a livello europeo) si ripeterà in Val di Sole, nel Trentino Occidentale, l’appuntamento che segna l’inizio della nuova stagione agonistica e anche dei sogni e delle speranze di migliaia di tifosi partenopei che dal 2011 ogni estate affollano uno degli angoli più affascinanti del Trentino per seguire i loro Campioni.

È stato poi Luciano Spalletti a lodare l’offerta di Dimaro Folgarida. Con i suoi 760 metri di altitudine propone condizioni climatiche perfette per allenarsi di giorno e riposare la notte. È una location perfetta per il ritiro e facilmente raggiungibile. Chi oggi fa sport usa le cuffiette con la musica: in val di Sole la nostra colonna sonora per gli allenamenti sono le Dolomiti e le montagne che la avvolgono. Ci faceste trovare anche un vulcano sarebbe un trionfo”.

E dopo l’intervento di Edo De Laurentiis (incentrato sulla grande offerta turistica, ambientale e gastronomica di quest’angolo di Trentino con ristoranti, malghe, formaggi, boschi, salumi, fiumi e carne eccelsa) sono stati i due rappresentanti della Val di Sole, Nadia Ramponi e Marco Katzemberger, a ricordare le grandi proposte estive in particolare in versione turistico sportiva: IMBA Europe Summit incentrato sulla Mtb a Folgarida 1-4 giugno; la Val di Sole Bike Fest a Daolasa di Commezzadura 2-5 giugno, La Moserissima Val di Sole edition il 5 giugno a Daolasa con Francesco Moser in versione gravel e le finali di Coppa del Mondo Mtb Uci il 2-4 settembre a Daolasa i grandi specialisti di Downhill, cross country, short track e four cross impegnati nella conquista di dodici titoli. Si guarda poi con attenzione alle proposte ludiche per i bambini con un ricco calendario di attività che interessa tutti i centri della valle.

Nei pressi dello stadio di Carciato verrà allestita anche una mini pista sintetica di sci, presidiata dai maestri di sci, per consentire ai piccoli ospiti di provare l’ebbrezza della prima esperienza sciistica in un contesto decisamente insolito. E poi verrà allestito il Pala Orso in collaborazione con il Parco Adamello Brenta per informare sulle peculiarità di un territorio intonso dal punto di vista ambientale. Tutte le info www.visitvaldisole.it www.visitdimarofolgarida.it e www.visittrentino.it.

Insomma saranno undici giorni di lavoro per la squadra ed anche di spensierata vacanza per i tifosi in un ambiente piacevole e naturale posto tra alcune delle più famose catene montuose dell’intero arco Alpino: le Dolomiti di Brenta, patrimonio mondiale dell’Umanità, il massiccio dell’Adamello-Presanella, i Gruppi dell’Ortles-Cevedale e delle Maddalene. Una natura da favola grazie ad un’area naturale protetta: più di un terzo del territorio della Val di Sole è infatti inserito a Nord nei confini dello storico Parco Nazionale dello Stelvio e a Sud nel vasto Parco Naturale Adamello-Brenta – hanno ricordato Ramponi e Katzemberger -. La Val di Sole garantisce pertanto una vacanza decisamente all’insegna di una “full immersion” nella natura, con una scelta infinita di escursioni, passeggiate ed innumerevoli opportunità di vacanza attiva.

E anche quest’anno a disposizione dei tifosi del Napoli vi sono le Val di Sole Guest Card e Trentino Card che offrono grandi opportunità. “Con la card si avrà l’opportunità di salire sulle montagne della Val di Sole grazie a oltre 10 funivie e seggiovie. Si potranno raggiungere i 3000 metri delle vette dell’Ortles Cevedale e dell’Adamello Presanella – hanno concluso i due rappresentanti della val di Sole -. Un’occasione da non perdere anche per i tifosi del Napoli anche perché con le card ci si potrà muovere liberamente, in tutto il Trentino, con il treno ed il pullman, visitare musei, castelli, fortezze, siti naturalistici e accedere a centri termali per l’assaggio delle acque minerali. La card è a disposizione di tutti gli ospiti della Val di Sole al costo di 2 soli euro al giorno, ma ne vale oltre 10. Gratis i bambini fino a 12 anni, non compiuti, se accompagnati da 1 adulto”. Unica condizione soggiornare nelle ricettive convenzionate.