Un grande ex della Serie A per il centrocampo del Napoli? Secondo il quotidiano catalano Sport, il club azzurro si sarebbe infatti mosso per Miralem Pjanic. Il centrocampista ex Juventus è attualmente in prestito al Besiktas dal Barcellona e non sembra rientrare nei programmi del tecnico blaugrana Xavi: il Napoli avrebbe chiesto informazioni su un nuovo trasferimento a titolo temporaneo.