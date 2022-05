Dal Messico – El Chucky Lozano obiettivo del Barcellona

Hirving Lozano, ha detto chiaramente di sognare in grande, di voler continuare la sua carriera in quella che può essere definita una big. Il suo contratto con il Napoli è in scadenza nel 2024, ma potrebbe partire a fine stagione. Secondo i media messicani, infatti, il suo sogno potrebbe avverarsi e la grande occasione arrivare presto. Dal Messico, infatti, fanno sapere che el Chucky è uno dei principali obiettivi del Barcellona per la sostituzione eventuale di Dembele. Sarebbe pronta un’offerta da 40 milioni per convincere il Napoli a privarsene.