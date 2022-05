Ceccarini: “Se parte Osimhen un ex Roma nel mirino”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Niccolò Ceccarini, esperto di mercato di Tmw: “Se dovesse restare Osimhen e uno tra Mertens e Petagna andrà via, escludo l’arrivo di Schick perché costa tantissimo circa 40mln di euro. Quindi in quel caso vedo più probabile l’arrivo di Arnautovic dal Bologna. Sarebbe un’operazione meno costosa con un giocatore di sicuro rendimento.

Pjanic? E’ un giocatore che è sempre piaciuto a Spalletti, ma non credo sarebbe la scelta più giusta per il centrocampo. Forse è stato proposto, il giocatore verrebbe anche volentieri, ma io sono un po’ perplesso. Non mi sembrerebbe un’operazione in stile Napoli.

Olivera? Di sicuro Hickey è l’alternativa, ma il Napoli non ha mollato l’obiettivo Olivera”.

