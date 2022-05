CALCIOMERCATO – Xavi, allenatore del Barcellona, alla ricerca di un potente difensore centrale

CALCIOMERCATO – Il centrale senegalese del Napoli, in trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023; destinato a ereditare la fascia da capitano di Lorenzo Insigne, guida un elenco di veri e propri top players della retroguardia che comprende anche lo juventino Matthijs De Ligt, a propria volta vicino al prolungamento con la Juve, e Alessio Romagnoli, obiettivo di vecchia data del Barcellona. Il milanista andrà a scadenza il 30 giugno con i rossoneri ed è tra i preferiti di Xavi in quanto mancino, al pari di un altro nome forte come quello di Aymeric Laporte del Manchester City, e a differenza di De Ligt e Koulibaly. Seguiti dal Barcellona anche Pau Torres del Villarreal e il francese del Siviglia Joules Koundé, per il quale però spaventa la clausola rescissoria di 90 milioni.

Fonte: CdS