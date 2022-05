CALCIOMERCATO – Un centrocampista del Barcellona potrebbe arrivare in prestito

CALCIOMERCATO – Dopo le esperienze con Roma e Juventus, Miralem Pjanic potrebbe tornare in Italia e vestire la maglia del Napoli. Secondo il quotidiano sportivo spagnolo Sport, il club azzurro avrebbe infatti messo nel mirino il centrocampista bosniaco. Finito due anni fa al Barcellona nell’ambito dell’operazione che portò Arthur a Torino, Pjanic non ha avuto un grande impatto nella sua prima stagione in blaugrana ed è stato girato in prestito al Besiktas, che non lo riscatterà. Il centrocampista non sembra rientrare neanche nel progetto di Xavi. Così, il Napoli si sarebbe fatto avanti negli ultimi giorni per avere il centrocampista in prestito. Una soluzione che, per età e ingaggio del giocatore, potrebbe essere accettata dal club catalano.