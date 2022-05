CALCIO FEMMINILE – Parità di pagamento negli Usa per calciatori e giocatrici

Il calcio americano sceglie l’ “equal pay”, cioè la parità di retribuzione. La Federazione americana del calcio ha infatti raggiunto uno storico accordo, in base al quale le donne e gli uomini della nazionale riceveranno un compenso uguale. L’intesa mette fine ad anni di contenzioso, che ha vista la star Megan Rapinoe impegnata in prima linea. L’accordo è tra Federazione calcistica degli Stati Uniti (USSF), United States Women’s National Team Players Association (USWNTPA) e United States National Soccer Team Players Association (USNSTPA) per «raggiungere la parità di retribuzione e stabilire lo standard globale per il calcio internazionale».

Fonte: ilmattino.it