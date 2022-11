Allenamento Napoli: Lozano rientra in Messico per l’intervento chirurgico. Di Lorenzo ed Osimehn lavoro di prevenzione

ALLENAMENTO – Dopo il successo contro il Genoa, il Napoli riprenderà oggi gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma domenica allo Stadio Picco alle ore 12.30 per l’ultima giornata di Serie A. Ecco il report dell’allenamento odierno.

La squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a tema a campo ridotto ed esercitazione di possesso palla. A chiusura di sessione partita a campo ridotto. Di Lorenzo ha effettuato lavoro di prevenzione in piscina. Osimhen lavoro di prevenzione in palestra. Lozano è rientrato anticipatamente in Messico in quanto mei prossimi giorni si sottoporrà a intervento chirurgico alla spalla destra infortunata nell’impegno con la Nazionale lo scorso 3 febbraio.

Fonte: sscnapoli.it