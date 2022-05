UFFICIALE – Spezia-Napoli, modifica biglietti per il match dell’ “A. Picco”

Si comunica che, in seguito alle nuove direttive del G.O.S. tenutosi nella serata di lunedì 16 maggio in merito alla partita Spezia-Napoli in programma domenica 22 maggio alle ore 12:30, a partire da questa mattina, non sarà possibile acquistare i biglietti per i settori Curva Piscina e Curva Ferrovia in modalità online, ma solo tramite punti vendita Vivaticket delle province della Spezia e di Massa Carrara e non sarà pertanto più necessario essere in possesso della Eagle Card.

Proseguirà invece la vendita anche online per i settori Gradinata e Tribuna.

Curva Ferrovia e Curva Piscina

Intero: 20 €

Ridotto 8-14 anni e Donna: 15 €

Over 65: 15 €

under 8: 1 €

Gradinata

Intero: 50 €

Ridotto 8-14 anni e Donna: 30 €

Over 65: 40 €

Under 8: 1 €

Tribuna

Settori Centrali (A2 e B2) prezzo unico: 100 €

Settori Laterali (A1 e B1) prezzo unico: 75 €

Aperta anche online la vendita per il settore ospiti che chiuderà alle ore 19:00 di sabato 21 maggio (non sarà obbligatorio essere in possesso di tessera di fidelizzazione della SSC Napoli).

Settore Ospiti

Intero (prezzo unico): 30 €

Fonte: acspezia.com