UFFICIALE: La Lega Serie A comunica gli orari delle gare della 38esima giornata!

In vista dell’ultima giornata di Serie A, in cui corsa salvezza, corsa all’Europa e corsa Scudetto devono ancora essere decise. Per questo la Lega Serie A, ha deciso di svolgere alcune delle partite della 38esima giornata in contemporanea per evitare effetti psicologici indesiderati nelle squadre impegnate. Ecco il comunicato della Lega Serie A:

“Rilevata la specifica esigenza che, nell’ultima giornata del campionato di Serie A TM 2021/2022, i seguenti gruppi di gare abbiano inizio in contemporanea:

Sabato 21 maggio 2022 ore 20.45

ATALANTA-EMPOLI

FIORENTINA-JUVENTUS

Domenica 22 maggio 2022 ore 18

INTER-SAMPDORIA

SASSUOLO-MILAN

Domenica 22 maggio 2022 ore 21

SALERNITANA-UDINESE

VENEZIA-CAGLIARI

visto l’art. 54, comma 3, delle NOIF:

si dispone che il termine di tolleranza per l’attesa della presentazione delle squadre in campo, previsto dall’art. 54, comma 2 nelle NOIF, sia ridotto a 5 minuti per le sopra elencate gare del campionato di Serie A TIM 2021/2022, valide per la 19° giornata di ritorno”