Titoli di coda per un ex Napoli a Bologna. Il DS arriverà direttamente dall’Atalanta

TITOLI DI CODA – Tra i protagonisti assoluti della crescita dell’Atalanta c’è sicuramente Giovanni Sartori; fenomenale nel creare il miracolo Chievo e poi anche quello dei beragamschi. Dopo otto anni però le strade di Sartori e Percassi si divideranno: il dirigente sembrava un po’ nei sogni di tante big e se ne era parlato anche per la Fiorentina. Invece il suo destino sarà al Bologna, come annunciato da Matteo Marani: “Questa è la penultima partita di Bigon come direttore sportivo del Bologna. In settimana Giovanni Sartori firmerà il contratto come nuovo ds degli emiliani, succederà appena Saputo tornerà in Italia”

Fonte: fiorentinanews.com