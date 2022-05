Spalletti vuole l’assoluta conferma di una dorsale azzurra

Ieri pomeriggio al “Britannique” incontro di mercato, dov’erano presidenti il presidente De Laurentiis, l’amministratore Chiavelli, il d.s. Giuntoli e mister Spalletti. Inevitabilmente si è parlato di futuro, ma di confermare la “famosa” dorsale per il prossimo campionato. Ospina in porta, si dovrà cercare l’intesa per un nuovo contratto, visto che scadrà a Giugno. Poi Koulibaly per la difesa e Anguissa a centrocampo. Quest’ultimo, come riporta il CdS, c’è l’ormai accordo sui 15 milioni per l’acquisto definitivo. Su Osimhen, si dovrà attendere, o almeno aspettare. Il nigeriano è appetito dai club della Premier League e dovessero arrivare i 100/110 milioni, allora si penserà al sostituto. Piace Scamacca, autore di 14 reti con il Sassuolo e dopo la gara contro il Bologna avrebbe detto: “Il mio futuro? Vorrei restare in Italia e giocare la Champions”. Insomma un paio di indizi niente male.

La Redazione