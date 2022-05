Spalletti entusiasta di Kvaratskhelia: “Di quelli che piacciono agli allenatori”

A Spalletti è piaciuto lo stadio domenica, quei 50000 li vuole sempre. A incidere sul tutto esaurito anche il prezzo dei biglietti. Bassi. Questa estate, dopo la parentesi Covid, ripartirà anche la campagna abbonamenti. «Quella roba lì, la sconfitta di Empoli, dà fastidio prima a noi», dice parlando a Radio Kiss Kiss il tecnico del Napoli. «Poi se si vuole sotterrare la bontà di questo campionato dei ragazzi questo mi fa arrabbiare». Domani De Laurentiis sarà ancora a Castel Volturno, ma di mercato si parlerà tra un po’. Il Napoli non pensa di rinnovare con nessuno dei giocatori in scadenza con l’unica eccezione per Mertens. Già nella prossima settimana si capirà il destino di Ospina, per esempio. Arriverà Kvaratskhelia, a cui Spalletti ha dato il suo placet. «È un calciatore forte, muscolare, che ha qualità nello stretto. È di quelli che trova le soluzioni, che sono geniali nelle scelte, di quelli che gli allenatori vorrebbero avere». Parole di entusiasmo che testimoniano come la linea del ringiovanimento non spaventa Luciano. Neppure un po’.

Il Mattino