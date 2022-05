Sala stampa, miglio azzurro, videosorveglianza: i lavori al Maradona

Lo ha annunciato la Regione Campania. Riprenderanno i lavori al cosiddetto Miglio azzurro, cioè quello spazio che dalla rampa di accesso dei bus porta agli spogliatoi fino all’uscita dei calciatori sul campo. I lavori come riporta la nota della Regione stessa, saranno seguiti dall’Arus (Agenzia regionale Universiadi per lo sport) e prevedono «uno stanziamento complessivo di 1,5 milioni». Si lavorerà sull’ impiantistica e sull’ edilizia, si interverrà sulla sala stampa, per la quale è prevista una forma di semicerchio con 100 postazioni, poltroncine nuove e presa per l’elettricità ed Internet. Il Miglio azzurro, sempre ripreso dalle telecamere, diventerà un po’ il museo del Napoli. Le pareti verranno dipinte d’azzurro, verranno rifatte le controsoffittature, ci saranno le immagini dei grandi calciatori del Napoli e forse verranno esposti i trofei vinti e le magliette storiche. In più, un nuovo impianto di videosorveglianza altamente evoluto a livello tecnologico, con telecamere ad alta definizione che possono, mediante l’inquadratura del volto, arrivare all’identità delle persone. Ovvio che tali lavori dovranno terminare prima dell’ inizio della prossima stagione.