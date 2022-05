Qatar 2022, Italia ai Mondiali? Christillin: “Niente ripescaggio”

È vero le probabilità erano ridotte a un lumicino. Ma in molti hanno sperato che l’Italia di Roberto Mancini potesse approdare ai Mondiali di Qatar 2022, anche se non per meriti sportivi. La sconfitta ai playoff mondiali con la Macedonia del Nord brucia ancora in Italia. E il gol di Trajkovski al 92′ ha cancellato in un attimo la gioia di Euro 2020. In un istante un Paese intero è tornato a fare i conti con la triste realtà: l’Italia fatica da anni a tornare ai massimi livelli. E adesso la doccia gelata da parte della Fifa.

Gli Azzurri non parteciperanno ai Mondiali di calcio per due edizioni consecutive. L’Italia del pallone non sarà ripescata ai Mondiali di Qatar 2022. A dirlo in maniera perentoria Evelina Christillin, membro Uefa nel consiglio Fifa, dopo le dichiarazioni di ieri del presidente della Federgolf Franco Chimenti. «Non è vero che stiamo per esser ripescati ai Mondiali di calcio anche nel caso la nazionale dell’Ecuador venisse squalificata. In caso, a rientrare sarebbe una sudamericana. Insomma, non c’è nessuna possibilità che l’Italia giochi il prossimo mondiale», ha dichiarato Christillin a «Un giorno da pecora», su Radio 1.

Ieri Chimenti, a «La Politica nel Pallone», aveva prospettato la possibilità di un ripescaggio azzurro in relazione ad un’eventuale squalifica dell’Ecuador, sospettato di aver schierato un giocatore in maniera irregolare durante le qualificazioni. Se la Fifa, nel procedimento ufficiale, accertasse che Byron Castillo non potesse essere schierato dall’Ecuador durante le partite di qualificazione, allora toccherebbe al Cile volare in Qatar.

Si infrange così il sogno dell’Italia. Detentrice in carica del trofeo continentale, ma esclusa dal Mondiale. Una beffa che, dopo le ultime ipotesi di ripescaggio, renderà ancor più amaro guardare, quest’inverno, il mondiale qatariota.

Premi qui per altre notizie sullo sport

Fonte: Mattino.it