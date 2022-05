Porta azzurra, cambio totale: la prima idea si chiama Skorupski

Cambio totale per la porta azzurra. Ospina e Meret potrebbero partire. Il primo è in scadenza, il secondo alla ricerca della continuità. Il Napoli, di conseguenza, potrebbe scegliere di avviare una vera e propria rivoluzione per la porta. Le pagine del quotidiano Il Roma affermano che il primo obiettivo potrebbe essere Skorupski, 31 anni, esperto numero uno polacco del Bologna, con due idee per il ruolo di dodicesimo: Vicario dell’Empoli oppure Carnesecchi della Cremonese ma di proprietà dell’Atalanta. Una cosa è certa: tra i pali, in estate, sarà rivoluzione.