PLAY-OFF SERIE B – Benevento-Pisa, formazioni ufficiali. Sfida tra Lapadula e Lucca

Questa sera allo stadio “C. Vigorito” il Benevento affronterà per la partita d’andata di semifinale dei play-off di serie B il Pisa. I sanniti punteranno sul fattore campo per cercare viva la qualificazione alla finale, mentre i toscani per confermare quanto di buono fatto in campionato. Ecco le scelte ufficiali di Fabio Caserta e D’Angelo.

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia, Glik, Barba, Masciangelo; Tello, Calò, Acampora; Insigne, Lapadula, Improta All. Casera

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, De Vitis, Leverbe, Beruatto; Touré, Nagy, Marin; Sibilli; Puscas, Lucca All. D’Angelo

La Redazione