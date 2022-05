PLAY-OFF SERIE B – Benevento-Pisa 1-0, anche stasera decisivo Lapadula

Questa sera allo stadio “C. Vigorito” si è giocata la gara d’andata dei play-off di serie B tra il Benevento e il Pisa. Il match è stato molto equilibrato, dove occasioni da reti non ce ne sono state. Buona l’uscita del portiere ospite Nicolas su Roberto Insigne. I sanniti vanno anche in gol con Federico Barba, ma il difensore era in netto fuorigioco. Nella ripresa i toscani hanno l’occasione per sbloccare la gara con Puscas, ma da buona posizione, calcia debole, blocca Paleari. La gara sembra andare sul pari, ma anche stasera Lapadula è decisivo. Un rimpallo tra Tello e Beruatto, mette la punta peruviana nelle condizioni di segnare. Un successo che fa morale in vista della sfida del “Romeo Anconetani”, mentre domani si giocherà Brescia-Monza.

Marcatori: 85′ Lapadula (BEN)

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Glik, Barba, Masciangelo (90′ Foulon); Tello, Calò, Acampora (64′ Viviani); Insigne (64′ Elia), Lapadula (89′ Moncini), Improta (73′ Ionita).

A disp.: Brignola, Forte, Gyamfi, Manfredini, Pastina, Petriccione, Vogliacco.

All. Fabio Caserta

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, De Vitis (54′ Berra), Leverbe, Beruatto; Touré (90′ Siega), Nagy, Marin; Sibilli (73′ Mastinu); Puscas (72′ Torregrossa), Lucca.

A disp.: Benali, Cohen, Dekic, De Marino, Di Quinzio, Gücher, Livieri, Masucci, Siega.

All. Luca D’Angelo

Arbitro: Alessandro Prontera della sezione di Bologna

Assistenti: Peretti – Tegoni

Quarto Ufficiale: Rapuano

VAR: Irrati

AVAR: Giallatini

Ammonizioni: Lucca (PIS), Glik (BEN), Nagy (PIS), Elia (BEN), Torregrossa (PIS)

A cura di Alessandro Sacco