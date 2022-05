Parisi-Hickey, il Napoli continua a guardare altrove

In attesa di conoscere il futuro di Mathias Olivera, il presidente del Getafe chiede di pagare la clausola di 20 milioni, il Napoli, come tutti i club, non sta certo a guardare. Oltre a Wjindal dell’Az Alkmaar, ci sono altri due nomi nella lista del d.s. Giuntoli. Il primo è Parisi dell’Empoli, a seguire Hickey del Bologna. Il classe 2002 scozzese, secondo il Corriere dello Sport, piace anche alla Premier League, soprattutto all’Arsenal. Sul laterale nativo di Avellino (Parisi), il presidente Corsi al momento parla che non ci sono stati contatti con De Laurentiis. La sensazione è che la ricerca sarà lunga, a meno che per Olivera non cambiano le cose.

La Redazione