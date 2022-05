Ospina “attende” il Napoli, ma Ancelotti lo chiama al Real

David Ospina è in attesa di una proposta concreta del Napoli, gode della stima dell’allenatore che ne ha chiesto espressamente la riconferma e non ha raggiunto accordi con nessun altro club. C’è però Ancelotti che lo vorrebbe al Real. Lo conferma anche Marca. Il Real Madrid sta valutando l’ingaggio del portiere azzurro come dodicesimo. L’ucraino Andriy Lunin infatti vuole misurarsi altrove per giocare con continuità, considerando la titolarità inamovibile di Courtois. Carlo Ancelotti conosce bene Ospina e, sempre secondo il quotidiano spagnolo, l’estremo difensore non avrebbe problemi a trasferirsi.