Niccolò Ceccarini: “Un forte albanese dalla Premier se parte Osimhen”

A “Senza Filtri”, programma televisivo ideato da Luca Cerchione e condotto da Paolo Bargiggia in onda su Foto Ema Live (92 dgtv Campania)

“È arrivato il momento di rivoluzionare il modo di fare il calcio: Mercato in uscita Napoli? C’è la disponibilità da parte del Napoli nel mandare via Fabian Ruiz se arriverà l’offerta giusta, ma c’è anche la possibilità del rinnovo per lo spagnolo. Una terza opzione invece non la vedo. In generale da ADL mi aspetto davvero un passo in avanti: degli investimenti portati avanti anche senza particolari plusvalenze. Insigne? Addio commovente, ma non mi è piaciuta la ‘festa’ a gennaio quando ha firmato col Toronto: l’ho trovato di cattivo gusto, andava evitato. Chissà chi ha avuto l’idea: il ragazzo oppure il suo Entourage?… Ad ogni modo, quella di ieri (n.dr domenica) è stata una bella e commovente pagina di calcio”.

