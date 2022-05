Negli azzurri tra difesa e centrocampo c’è tanto “materiale” umano

AZZURRI – In una squadra che Spalletti ha riportato dopo due anni in Champions, c’è materiale tecnico e umano di rilievo; a destra, in difesa, la coppia Di Lorenzo-Zanoli garantisce freschezza ed elasticità in prospettiva; Rrahmani e Juan Jesus (che verrà confermato) sono i soci del K2 al fianco del quale dovrà arrivare un quarto; e a sinistra, va sistemato un compagno per Mario Rui. Il centrocampo che verrà ruoterà intorno a Lobotka; il regista che ha stravolto qualsiasi giudizio ed ha dimostrato quanto fosse stata sbagliata la valutazione in passato. Ma Elmas è un punto fermo e lo sarebbero anche Fabian Ruiz e Zielinski se non avessero la possibilità di attirare intorno a sé investitori.

Fonte: Cds