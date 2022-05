Nations League: la Polonia convoca12 calciatori che giocano in Italia, c’è Zielinski

NATIONS LEAGUE – Dopo le vittorie di Portogallo e Francia, si avvicina l’inizio della terza edizione della Nations League. Quest’anno si aprirà con la partita del gruppo 4 della League A tra Polonia e Galles. Fischio d’inizio alle ore 18 di mercoledì 1 giugno. Inserita nello stesso girone di Belgio e Olanda, la nazionale polacca ha reso noti i nomi che faranno parte della rosa per le prime quattro partite della Nations League. Ben 12 “italiani” tra loro.

Nations League: seconda convocazione per Zalewski, tre portieri “italiani”

Tre i portieri chiamati che giocano in Italia chiamati dal ct Michniewicz: Szczesny della Juventus, Skorupski del Bologna e Dragowski della Fiorentina. Sulla destra seconda chiamata in assoluto anche per Nicola Zalewski dopo l’esordio con Paulo Sousa. Invece è alla prima convocazione il difensore centrale dello Spezia Jakub Kiwior. Dopo una grande stagione con i liguri, sarà uno dei protagonisti della spedizione polacca. Immancabile il capitano Glik, come Walukiewicz e Bereszynski. A centrocampo spazio per Linetty, Zielinski e Zurkowski. Nonostante le tante panchine recenti, convocato anche Krzysztof Piatek, in attacco insieme ai vari Milik e Lewandowski.

Dopo l’esordio contro il Galles, i polacchi dovranno affrontare Belgio e Olanda in trasferta (8 e 11 giugno). La spedizione si concluderà poi con la partita casalinga sempre contro il Belgio il 14. Polonia che è già sicura dell’accesso ai prossimi Mondiali. Infatti Glik e compagni, dopo aver passato la semifinale dei playoff grazie all’esclusione della Russia, hanno battuto per 2-0 la Svezia in finale grazie ai gol di Lewandowski e Zielinski.

Fonte: gianlucadimarzio.com