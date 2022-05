Napoli-Olivera, il Getafe alza la posta. Avanza un terzino dall’Olanda

Nel mercato non c’è mai nulla di certo, fino al momento delle firme, è il caso anche di Mathias Olivera del Getafe. Il terzino sinistro della nazionale uruguaiana, da tempo c’è l’accordo con il Napoli, compreso ingaggio e durata del contratto. L’ostacolo è il presidente del club spagnolo, chiede che si paghi la clausola di 20 milioni, la società partenopea al massimo può arrivare a 13, bonus compresi. La sensazione è che se non cambiano le cose, ci si guarderà altrove. Come riporta il Corriere dello Sport, piace come profilo Wijndal dell’Az Alkmaar, costo del cartellino 15 milioni, ma da tempo è nei radar. E’ chiaro che prima si capiranno le intenzioni su Olivera, poi si punterà a nuovi obiettivi, come del resto succede, meglio avere alternative, per evitare i classici colpi di scena.

La Redazione