La Lazio accelera per trovare l’accordo: vuole Faouzi Ghoulam

Nel giorno di festa per Insigne, ha salutato anche lui, Faouzi Ghoulam. Il terzino algerino, re della sfortuna, lascerà la maglia azzurra dopo tantissimi anni. La Lazio è a caccia di rinforzi per la prossima stagione e, secondo quanto afferma TMW, starebbe proprio pensando al difensore napoletano che ritroverebbe come allenatore Maurizio Sarri. Si legge di un’ accelerata per arrivare all’accordo. La Lazio, però, non si ferma qui: trattativa in corso per il centrocampista dello Shakthar Donetsk, Marcos Antonio. Contatti tra le parti per cercare di arrivare ad una conclusione positiva. La Lazio si muove. Nel mirino c’è Marcos Antonio…