Koulibaly prossimo capitano, ma il rinnovo è lontano

Spalletti vuole Koulibaly nuovo capitano, ne ha chiesto la riconferma, come fatto con Ospina, ma il centrale, che ha il contratto in scadenza nel 2023, non ha ancora rinnovato. La Gazzetta dello Sport non vede facilissimo il prolungamento dell’ avventura azzurra di KK: “L’allenatore lo stima moltissimo e vuole che sia il nuovo capitano. Ma con gli agenti ancora non c’è sintonia su una ipotesi di rinnovo, mentre la proposta di spalmare l’attuale contratto è stata subito rigettata. Il senegalese non sarebbe semplice da sostituire, proprio per quello che significa anche nello spogliatoio”.