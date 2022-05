Il Genoa per la rifondazione aspira ad un dirigente azzurro

Il mercato è uno spazio infinito, che nasce (in genere) per il campo ma che ha poi ramificazioni ovunque: chiusa (praticamente) una stagione ne va immediatamente programmata un’altra e in un’estate – come sempre – torrida, le vie delle trattative sono infinite. Il Genoa ha scoperto domenica sera d’essere finito in serie B, vuole restarci il minimo possibile per restituire ai milleduecento tifosi che l’hanno seguito sino al Napoli e alla fine l’hanno amaramente ma sportivamente applaudito, la gioia e il palcoscenico che un club con quella Storia merita: tra i primi pensieri, in una rifondazione ampia che dovrà riguardare qualsiasi settore tecnico, c’è la figura del direttore sportivo e il nome spuntato a sorpresa è quello di Cristiano Giuntoli. La tentazione viene ritenuta forte, nonostante l’impresa sia complicata: Giuntoli ha ancora due anni di un quinquennale con un Napoli, su cifre rilevanti, e nonostante abbia casa dalle parti di Piazza de Ferrari, non pensa a dare strappi alla sua vita professionale. L’ipotesi rimane comunque lì, non sa di suggestione ma di desiderio, che avrà eventualmente bisogno di sviluppi. C’è tempo dinnanzi a sé, il campionato non è ancora finito.

Fonte: CdS