GIUDICE SPORTIVO: assenza in attacco per lo Spezia contro il Napoli

GIUDICE SPORTIVO – Per l’ultima partita della Serie A, e più precisamente per Spezia–Napoli, il giudice sportivo ferma un attaccante dei padroni di casa. GYASI Emmanuel, fermato per un turno per la decima ammonizione ricevuta domenica scorsa.

Fonte: Lega Serie A