Giordano, giornalista: “Belotti? Non puoi prendere un quarto attaccante”

Su Radio Marte, è intervenuto Antonio Giordano, giornalista, ecco le sue parole: “Olivera non è ancora saltato, l’accordo con il giocatore c’è da tempo, manca l’accordo tra le società. Belotti? Non puoi prendere un quarto attaccante a bilancio, anche se è un parametro zero, devi aver deciso già di vendere qualcuno. Se va via Zielinski non so con chi potrebbe essere sostituito, né Barak né Brekalo. Una squadra che fa la Champions non può prendere giocatori come Bajrami che non hanno esperienza. Il Napoli non ha mai avuto, tranne nel 2013, giocatori d’esperienza. Quella forma di internazionalizzazione l’abbiamo acquisita con Benitez, il Milan con Ibra e Giroud ha cambiato atteggiamento. Spalletti ha un grande modo di comunicare, pure con una società dove De Laurentiis vuole dominare”.