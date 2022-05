G. Pavarese, ex DS Napoli: “Riconfermarlo senza dubbi. Quest’anno è venuto meno qualcosa”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli:

“Io facevo una riflessione. Innanzitutto devo fare ammenda, perché io ritenevo ilinferiore a Napoli . Ma i rossoneri perchè stanno vincendo il campionato? Hanno una società organizzatissima e ben strutturata, e vincono perché all’interno del gruppo ci sono giocatori di grande personalità, come. Questo campionato lo stanno vincendo soprattutto grazie a giocatori come, giovani di grandissimo talento e prospettiva. Una società che lascia andare giocatori come Donnarumma con serenità, riuscendo a sopperire a tali mancanze, vuol dire che è seria e che lavora bene.”

“Io stimo molto Spalletti , e gli voglio un gran bene anche se non lo conosco. Non dimentichiamo che lui ha dato un’anima ed un senso a questa squadra, soprattutto dal punto di vista del gioco. Probabilmente è venuto meno qualcosa, magari anche in ottica infortuni, ed è su questo che lui dovrà ragionare in futuro. Non deve assumersi la responsabilità di altri. Se riconfermerei Spalletti ? Si, senz’altro”.