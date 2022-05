G. Pavarese, ex DS Napoli: “Non me ne voglia, ma non sono d’accordo sulla festa”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli:

“Non me ne voglia, ma non sono d’accordo sulla festa. Bisognava far restare Insigne, così come bisogna far restare Mertens . Manca il senso d’appartenenza a questa squadra. Il Napoli ha la fortuna di aver avuto il migliore di tutti i tempi, Maradona , e questo dovrebbe generare senso di responsabilità e appartenenza. Sono cose che non si possono comprare, sono cose che si hanno dentro, sono dei privilegi. Io ho avuto l’onore di vivere Maradona , e solo il pensiero di salire su quel pullman con la sua faccia mi darebbe i brividi. Credo che i calciatori del Napoli non capiscano quanto sia importante la maglia che indossano”