G. Pavarese, ex DS Napoli: “E’ il campionato più scarso degli azzurri negli ultimi anni”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli:

“Non è nell’intenzione del presidente assumere un ex calciatore che possa ricoprire questo ruolo e fare da collante fra squadra e società. Il Napoli ha uno dei team manager più apprezzati d’Italia,, e conosco la sua professionalità e le capacità di questo eterno ragazzo, e quindi il problema che dobbiamo porci è come mai, in momenti determinanti non riusciamo ad essere il Napoli ma ci sciogliamo come neve al sole. Io penso che in questi momenti ognuno di noi dovrebbe sapere come trovare le giuste motivazioni e la giusta adrenalina. Quest’anno abbiamo perso un’occasione più unica che rara. De Laurentiis dice che questo è stato un campionato cazzuto, io dico che questo è stato uno dei più scarsi fatti dal Napoli negli ultimi anni.”