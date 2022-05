Fabian Ruiz e Zielinski: il Napoli valuta le alternative

La mediana azzurra potrebbe subire dei cambiamenti in vista della prossima stagione. A parte Anguissa e Lobotka, confermatissimi, ci sono in bilico le posizioni di Fabian Ruiz e Zielinski. Potrebbe partire uno dei due, o addirittura entrambi. Ne scrive La Gazzetta dello Sport aggiungendo che il Napoli sarebbe già alla ricerca e starebbe monitorando diversi profili per la loro sostituzione: “A centrocampo – nell’ipotesi di partenza di Fabian Ruiz e Zielinski – ecco che fra gli altri restano sotto le lenti di ingrandimento l’uruguaiano del Cagliari, Nandez, e il ceco del Verona, Barak. Gente muscolare e pronta allo scontro fisico, sempre più importante in mezzo al campo, senza però rinunciare a quelle qualità tecniche nel palleggio che tanto piacciono a Spalletti”.