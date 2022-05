Del Genio: “Veretout non è adatto a sostituire Fabian Ruiz”

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Tele A, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Goal’:

“Veretout al Napoli? Quando escono dei giocatori che possono arrivare al Napoli, faccio sempre la stessa domanda: a posto di chi? Se è al posto di Fabian, non è che mi entusiasma la cosa, c’indeboliamo un po’. Se è al posto di Demme allora sì, non perché non mi piace ma perché è stato poco utilizzato da Spalletti. Rispetto a Demme e anche Lobotka, Veretout ha il gol in più e può essere una buona idea per completare il reparto. Titolare inamovibile del Napoli, sinceramente in questo momento con Anguissa, Fabian e Lobotka che si giocano i due posti, lo vedrei un passettino indietro. Per quanto riguarda Demme, quando vieni da un anno che eri titolare e sei diventato il quarto diventa difficile, questo discorso lo estendo a Petagna. Tutti quelli che hanno giocato così poco sono dei calciatori, che per il loro bene meglio che vanno via. E’ inutile dire che chi gioca diventa titolare, abbiamo l’esempio di Lobotka che sembrava l’ultimo del pacchetto di centrocampo e poi è diventato il titolare quasi inamovibile. Le cose cambiano in base al rendimento, alla fortuna se per esempio si fa male un compagno e lo devi sostituire, e alle caratteristiche di gioco che chiede l’allenatore. Quelli che hanno fatto un po’ fatica col gioco di Spalletti è giusto andare oltre”.

Fonte: RadioGoal