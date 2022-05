Daino, ex calc.: “Io direi che al Napoli è mancata la forza mentale”

Daniele Daino, ex calciatore, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio.

De Laurentiis non vuole questa figura?

“Il presidente ha grande personalità, e magari non è interessato a far crescere, in questo senso, il gruppo dirigenziale. Io penso che il calcio si sia evoluto anche in questo senso: ognuno deve avere dei ruoli ben precisi e specifici. Secondo me è diventata una figura fondamentale. In ogni caso Spalletti ha fatto un ottimo lavoro.”