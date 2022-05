Ceccarini: “ADL non vuole perdere Fabian a zero, da monitorare Osimhen”

Il mercato del Napoli. Ne parla a “Senza Filtri”, programma in onda su Foto Ema Live, l’esperto Nicolò Ceccarini, nonché direttore di TMW Radio: “Credo che farà mercato quest’estate, sia in entrata che in uscita. Fabian, ad esempio, o rinnova o andrà via: dubito che De Laurentiis voglia tenerlo per poi perderlo a zero. In entrata, oltre ai due acquisti già in arrivo (il secondo sarebbe Olivera, ndr) prevedo dell’altro. Osimhen? Teniamolo sotto controllo per tutta l’estate. Non so se arriveranno 100 milioni ma c’è l’Arsenal, lo United e il Newcastle sul ragazzo. In caso di partenza, in pole c’è l’albanese Broja”.