CALCIO FEMMINILE – Il Parma è promosso in serie C

l Parma Femminile, Domenica 15 Maggio 2022, è promosso in Serie C: al termine di una emozionante giornata da ricordare – per sempre! -n vissuta nella eccezionale cornice dello Stadio Ennio Tardini, come appendice finale del “Tardini for Special” (primo torneo nazionale di Calcio Paralimpico) e culminata con la vittoria finale per 4-0 sulla Sammartinese, avversario leale e corretto che ha saputo onorare con il proprio fair play le Campionesse d’Emilia, dapprima messe un po’ in difficoltà sul campo con una brava portiere paratutto (Alina Del Rio), che faceva sembrare quasi stregata la porta sotto la Curva Nord, e poi concedendo nel finale la passarella d’onore per il ritorno nello spogliatoio delle Crociate, con le quali avrebbero festeggiato assieme nel terzo tempo celebrato assieme nella lounge del Tardini. Tutte situazioni, come rimarcato da Mister Ilenia Nicoli nella intervista finale, che si possono vivere (ancora) nel mondo incantato del calcio femminile. Un promo importante per tutto il movimento, partito da Parma e diffuso in diretta nazionale (o anzi internazionale, per essere più precisi) su San Marino RTV che attraverso la voce di Elia Gorini, il conduttore del primo talk show calcistico al femminile “Passione Calcio”, ha raccontato l’atto finale della Poule Femminile (7^ ed ultima Giornata), in diretta dalla postazione commentario dello Stadio Ennio Tardini, ma con gli aggiornamenti da Cervia per Saline di Romagna-Modena, terminato con il successo delle canarine per 1-5 a casa delle romagnole: incontro molto importante in chiave promozione, dal momento che le modenesi tallonavano con un solo punto in meno le Crociate che alla fine hanno chiuso la Poule Promozione al primo posto con 19 punti, davanti ai 18 del Modena. Proprio le canarine, nella partita a distanza tra i due campi, si erano portate davanti, quando le conclusioni delle gialloblù sembrava proprio non volessero entrare per i miracoli di Alina Del Rio. Poi, una volta sbloccata la situazione con bomber Gaia Iacuzzi al 26′ (azione di Giorgia Tommasini che serve la centravanti che dribbla e trova lo spazio per segnare con un tiro potente sotto la traversa) le modenesi venivano raggiunte dalle Saline sull’1-1, dando un po’ di respiro ai supporters ducali (circa 500 le presenze all’Ennio, tra l’altro con la presenza di Javier Ribalta, Managing Director Sport, Stefano Perrone COO, Filippo Galli responsabile area metodologica del Parma Calcio, oltre ai rappresentanti del CRER FIGC il vice presidente vicario Giacomo Fantazzini ed il Delegato Calcio Femminile Alberto Malaguti; il Vice Sindaco di Parma Marco Bosi, il presidente CCPC Angelo Manfredini e Paolo Conti di Parma Partecipazioni Calcistiche). Verso la fine della prima frazione sempre Gaia Iacuzzi si incarica di mettere in sicurezza il successo segnando, al 40′ il raddoppio, frutto di una bella azione corale di squadra: Giada Maini passa la palla a Beatrice Parizzi che fa il velo per la numero 9 che va a segno in scivolata. Gli aggiornamenti da Cervia a questo punto perdono via via di interesse, anche perché nella ripresa le gialloblù aumentano il distacco sulle coriacee neroverdi: al 15′ st Marta Baccanti, con una conclusione da fuori area, sigla il 3-‘0. Al 39’ st, invece, sarà la giovanissima Zaira Cuciniello, classe 2005, con un tiro dal limite dell’area a fare il 4-0, nonostante la solita Alina Del Rio fosse riuscito a toccare la sfera deviata sul palo, ma poi entrata. Le Crociate avrebbero avuto ulteriori due occasioni per rimpinguare ulteriormente il proprio carniere, ma il palo e la bravura dell’estremo difensore avversario han fatto sì che la gara si chiudesse sul 4-0. A seguire l’esplosione della grande gioia per la promozione con la t shirt celebrativa “Champions”. Serie C, ci siamo! Con le congratulazioni su Twitter del presidente Kyle Krause: “Brave ragazze! Fantastic result. Fantastic season. Congratlations on our promotion”.

Fonte: parmacalcio1913.com