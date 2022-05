Bergonzi, ex arbitro: “Napoli-Genoa? Ci sono tutti i parametri per far ripetere il rigore”

Mauro Bergonzi, ex arbitro, ha parlato a “Senza Filtri” in onda su Foto Ema Live, soffermandosi tra le altre cose sulla direzione di gara di Napoli-Genoa e sul rigore ripetuto da Insigne. “Napoli-Genoa? Ci sono tutti i parametri per assegnare il calcio di rigore e per farlo ripetere. Da regolamento è giusto così perchè Di Lorenzo, nel momento in cui Insigne calcia, è dentro l’area di rigore”.