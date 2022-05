19 gol per provare a salvare il Napoli. La stagione della Primavera non è ancora conclusa, la squadra di Frustalupi dovrà passare dai Playout per centrare la salvezza, ma Giuseppe Ambrosino può sorridere dopo le tante reti di quest’anno. L’attaccante azzurro, prodotto del vivaio, è stato premiato come miglior attaccante del campionato Primavera 1 TimVision ai “Primavera 1 TimVision Best Awards 2022”.