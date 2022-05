Attacco: Osi vola, come Lorenzo, Mertens a servizio dei compagni

In gol la punta ed il capitano, per un attacco che conclude e finalizza quanto creato. Ripartenze, manovra e uno- due. La posizione di Mertens crea problemi agli avversari e lui si mette al servizio dei compagni di reparto. Sugli scudi Insigne, buona la coppia di fascia Lozano/Di Lorenzo. Il Corriere dello Sport vota l’attacco azzurro:

Lozano 6 Lavora bene con Giovanni Di Lorenzo e in generale in ogni ripartenza sul suo lato.

Mertens 6 Pochi lampi alla Dries, ma niente saluti e lacrime: il suo tempo con la maglia azzurra del Napoli non sembra affatto finito. Gioca al servizio di Lorenzo Insigne e Victor Osimhen e va bene così.

Insigne 7 Il voto alla sua ultima prestazione allo Stadio Diego Armando Maradona è 7. Il gol invece è il numero 122, su rigore battuto due volte per superare Hamsik al secondo posto della classifica dei marcatori di sempre del club in tutte le competizioni; il solito sacrificio; e qualche colpo di classe. Per la carriera azzurra, però, merita sicuramente un 9.

Osimhen 7 -Brucia Bani e vola: Air Osi per il gol numero 14 in campionato e il numero 18 nell’arco dell’intera stagione che sta per volgere al termine.